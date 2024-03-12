T.C. KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2023/17 Tereke Satış

İLAN

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE TASFİYENİN TATİLİ KARARI

MİRAS BIRAKANIN ADI VE ADRESİ:SEYFETTİN TOSUN-26123200882 (Şerafettin ve Hava oğlu, 03/02/1961 d.lu

MAHKEMESİ : Ereğli(Konya) Sulh Hukuk Mahkemesinin

02/03/2023 tarih ve 2018/14 Esas, 2018/275 Karar sayılı Ek kararı.

Yukarıda belirtilen yazı ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine karar memurluğumuzun yukarıdaki sırasına kaydedilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanmıştır.Miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3.şahıslardaki hak ve alacaklarına rastlanamamış, hiçbir mal varlığının bulunmadığı tespit edilmiştir.İİK.nın 217.maddesi gereğince miras bırakanın hiçbir mal varlığına rastlanamadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline,Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatili kararının İİK.nın 166.maddesi gereğince tirajı 50.000’in üzerindeki bir gazetede ilan edilmesine, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan herhangi birisi tasfiye giderlerini peşin yatırmak üzere tasfiyenin basit tasfiye olarak yürütülmesini talep ettiği takdirde tasfiyeye kaldığı yerden basit tasfiye olarak devam edilmesine karar verildi.