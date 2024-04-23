T.C. KONYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Nisan 2024 / 00:00

İLAN

T.C.

KONYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/461 Esas

DAVALI : HAKKI KORULUK - Muratpaşa Mah. 571. Sk. HBC İş Merkezi A Blok No:6/18 Muratpaşa/ANTALYA

Davacı Fatma Koruluk ile Davalı Hakkı Koruluk arasında mahkememizde görülmekte olan Tedbir nafakasıdavası nedeniyle;

Davacı vekili müvekkili adına mahkememize müracaat ederek; dosyaya sunduğu 31/05/2023 tarihli dava dilekçesinde davacı ve müşterek çocuk lehine aylık 2.000,00'er TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, nafakaların her yıl ÜFE oranında artırılmasını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesi talebiyle dava açılmış olup davalıya tebligat yapılamaması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayın tarihinden (2) hafta içinde cevap ve delil dilekçesini masrafları ile birlikte mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 06/06/2024 günü saat: 09:50'de duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.