T.C. Konya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 / 00:01

T.C.

KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

- İLÂNDIR -

Mahkememiz 2024/397 Esas sayılı dosyasında davacı Karatay Belediyesi tarafından Konya ili, Karatay ilçesi, Akçeşme Mahallesi, 34757 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın mahkemece kamulaştırma bedelinin tespiti ve peşin ödenmesi karşılığında Karatay Belediyesi adına tesciline ilişkin dava dilekçesi özetinin ilanı ve 11/09/2024 tarihli celsesinde HMK 147 maddesi uyarınca tahkikata geçildiği, yeni duruşma gününün 20/11/2024 günü saat 09:00'a bırakıldığı, sonraki celselerde HMK 186 mad uyarınca sözlü yargılama aşamasına geçileceği duruşmaya yokluğunuzda devam edilip yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz yokluğunuzda yargılama yapılıp hüküm verileceği614***744 TC. Kimlik numaralı, 1976 d'lu. davalı Burak Üretme, 615***564 TC. Kimlik numaralı, 1934 d'lu. davalı Hayriye Üretme, 550***672 TC. Kimlik numaralı, 1972 d'lu. Davalı Ali Mert,550***890 TC. Kimlik numaralı, 1973 d'lu. davalı Atilla Mert, 549***426 TC. Kimlik numaralı, 1984 d'lu. davalı Soner Mert,550***444 TC. Kimlik numaralı, 1970 d'lu. davalı Şükran Mert, 614***244 TC. Kimlik numaralı, 1982 d'lu. davalı Zühal Erdoğmuş,238***264 TC. Kimlik numaralı, 1959 d'lu. davalı Hacer Gümüş, ve 280***246 TC. Kimlik numaralı, 1997 d'lu. davalı Olgun Erdem'e ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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