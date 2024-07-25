T.C. Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/43 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAKAYA Mahalle/Köy, 510 Ada, 12 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karakaya Mahallesi Sazkeşlik MevkiiKaratay / KONYA
Yüzölçümü : 23.251,53 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım planı içerisinde Tarım ve Sulama alanı olarak bulunduğu Toplulaştırma parselidir.
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 13:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 13:35
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAKAYA Mahalle/Köy, 532 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karakaya Mahallesi Sazkeşlik MevkiiKaratay / KONYA
Yüzölçümü : 31.881,12 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım planı içerisinde Tarım ve Sulama alanı olarak bulunduğu Toplulaştırma parselidir
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 13:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 13:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064296