T.C. Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/43 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAKAYA Mahalle/Köy, 510 Ada, 12 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karakaya Mahallesi Sazkeşlik MevkiiKaratay / KONYA

Yüzölçümü : 23.251,53 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım planı içerisinde Tarım ve Sulama alanı olarak bulunduğu Toplulaştırma parselidir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAKAYA Mahalle/Köy, 532 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karakaya Mahallesi Sazkeşlik MevkiiKaratay / KONYA

Yüzölçümü : 31.881,12 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım planı içerisinde Tarım ve Sulama alanı olarak bulunduğu Toplulaştırma parselidir

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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