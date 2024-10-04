T.C. Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/135 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 37436 Ada, 4 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Harmancık Mahallesi, Ağrıslı Sokak, No: Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 963,66 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ayrık Nizam 2 Kat, Konut Alanı sahasına isabet etmektedir. Yapılaşma koşulları TAKS: 0.25, E:0,50 şeklindedir
Kıymeti : 5.420.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:15
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 37429 Ada, 4 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Harmancık Mahallesi, Mübaşır Sokak, No: Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 533,35 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ayrık Nizam 2 Kat, Konut Alanı sahasına isabet etmektedir. Yapılaşma koşulları TAKS: 0.25, E: 0,50 şeklindedir.
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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