T.C. Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



2024/135 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 37436 Ada, 4 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Harmancık Mahallesi, Ağrıslı Sokak, No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 963,66 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ayrık Nizam 2 Kat, Konut Alanı sahasına isabet etmektedir. Yapılaşma koşulları TAKS: 0.25, E:0,50 şeklindedir

Kıymeti : 5.420.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:15 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:15 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 37429 Ada, 4 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Harmancık Mahallesi, Mübaşır Sokak, No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 533,35 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ayrık Nizam 2 Kat, Konut Alanı sahasına isabet etmektedir. Yapılaşma koşulları TAKS: 0.25, E: 0,50 şeklindedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.