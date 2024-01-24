T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/334 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : KARAYAKUPLU
PARSEL NO :2673
MALİKİN ADI VE SOYADI : TÜRKAN SEFER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/335 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :230
MALİKİN ADI VE SOYADI : HANIM POLAT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/336 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : KARAYAKUPLU
PARSEL NO :2686
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- EMRE KISMET
2- KADRİYE HAVUZ
3- LÜTFİYE KISMET
4- MAHİR KISMET
5- MEHMET KISMET
6- SABİRE ERGİN
7- SEÇİL AKTAŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/337 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : KARAYAKUPLU
PARSEL NO :2663
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- BİNNAZ KÖSEOĞLU-
2- MEHMET ÖZKAN
3- SANİYE ERTUĞRUL
4- ZELHA AKYÜZ
5- ZİHNİ ŞERİFE ÖZKAN-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/338 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : KARAYAKUPLU
PARSEL NO :2617/A
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYDIN DURMAZ
2- AYHAN DURMAZ
3- AYNUR ERİKLİ
4- AYSUN SÖNMEZ
5- GÜLDANE DURMAZ
6- HAKAN SURADA
7- KAAN SURADA
8- KADRİYE KARABACAK
9- MÜGE ULUDAĞ
10- SABRİ ARIKAN-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/339 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :2517
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ADEM CANDAR
2- AHMET YUŞA CANDAR
3- ALİ ÖZCAN
4- CİHAT EFE CANDAR
5- ÇİĞDEM MIZRAK
6- HAKKI GÜLŞAN
7- HALİL GÜLŞAN
8- HÜSEYİN GÜLŞAN
9- İBRAHİM ÖZCAN
10- MEHMET EMİN SARIKAYA
11- NİGAR SARIKAYA
12- SEHER BERRAK CANDAR
13- SİNEM SARIKAYA ÇETİN
14- VASFİ ÖZCAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/340 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : KARAYAKUPLU
PARSEL NO :2652
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- AYŞE GÜLCAN
2- BAHRİYE SÖZER
3- ENVER ARABACI
4- FEVZİ ARABACI
5- HURİŞERİF TAŞ
6- HÜSEYİN ARABACI
7- MECBURE ARABACI
8- MESUT ARABACI
9- MUZAFFER ARABACI
10- MÜNEVVER AYKAÇ
11- NECMİYE AKTAŞ
12- NURCİHAN AK
13- VEYSEL ARABACI
14- YASEMİN ÇAKIR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/341 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : KARAYAKUPLU
PARSEL NO :2685
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- BAHRİYE SÖZER
2- ENVER ARABACI
3- FEVZİ ARABACI
4- HÜSEYİN ARABACI
5- MECBURE ARABACI
6- MESUT ARABACI
7- MUZAFFER ARABACI
8- MÜNEVVER AYKAÇ
9- NURCİHAN AK
10- VEYSEL ARABACI
11- YASEMİN ÇAKIR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/342 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :2530
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- KEMAL KALELİ
2- NİLGÜN HUN
3- OĞUZ MEĞRİLİ
5- OSMAN MEĞRİLİ
6- ŞAFAK SOYLUOL
7- YAKUP YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/343 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :1502/A
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ ÖZCAN
2- HALİL GÜLŞAN
3- HÜSEYİN GÜLŞAN
4- İBRAHİM ÖZCAN
5- VASFİ ÖZCAN
6- YAKUP YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/344 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :2502
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FÜSUN SÖKMEZ-
2- HARUN UZUN
3- NİLGÜN HUN
4- RECEP BAHADIR ARIKAN
5- ŞAFAK SOYLUOL
6- YAKUP YILMAZ
7- ZELİHA FİGEN KANBUR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/345 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :109/A
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FÜSUN SÖKMEZ
2- HARUN UZUN
3- RECEP BAHADIR ARIKAN
4- YAKUP YILMAZ
5- ZELİHA FİGEN KANBUR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/346 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :389
MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM MUCUR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/347 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :2619
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- BİRTEN BEKLEYEN
2- ERDİNÇ KAÇAR
3- HASAN KAÇAR
4- HAYRETTİN KAÇAR
5- SADULLAH KAÇAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/348 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :110/A-210/A
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HAKKI GÜLŞAN
2- HÜSEYİN GÜLŞAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/349 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :2679
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ADEM CANDAR
2- AHMET YUŞA CANDAR
3- ALİ ÖZCAN
4- CİHAT EFE CANDAR
5- ÇİĞDEM MIZRAK
6- HALİL GÜLŞAN
7- HÜSEYİN GÜLŞAN
8- İBRAHİM ÖZCAN
9- MEHMET EMİN SARIKAYA
10- NİGAR SARIKAYA
11- SEHER BERRAK CANDAR
12- VASFİ ÖZCAN
13- YAKUP YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/350Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :2504
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ ÖZCAN
2- HAKKI GÜLŞAN
3- HALİL GÜLŞAN
4- HÜSEYİN GÜLŞAN
5- İBRAHİM ÖZCAN
6- MEHMET EMİN SARIKAYA
7- VASFİ ÖZCAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/351 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :2674
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ADEM CANDAR
2- AHMET YUŞA CANDAR
3- ALİ ÖZCAN
4- CİHAT EFE CANDAR
5- ÇİĞDEM MIZRAK
6- HALİL GÜLŞAN
7- HÜSEYİN GÜLŞAN
8- İBRAHİM ÖZCAN
9- MEHMET EMİN SARIKAYA
10- NİGAR SARIKAYA
11- SEHER BERRAK CANDAR
12- SİNEM SARIKAYA ÇETİN
13- VASFİ ÖZCAN
14- YAKUP YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/352 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : KARAYAKUPLU
PARSEL NO :2684
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-AYŞE GÜLCAN
2-HURİ ŞERİF TAŞ
3-NECMİYE AKTAŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/327 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :396
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ALTUNBAĞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/333 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : KARAYAKUPLU
PARSEL NO :2658
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALTINTOP
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/331 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :477
MALİKİN ADI VE SOYADI : ÜMMÜ ŞERİFE ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/332Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :2658
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ADEM CANDAR
2- AHMET YUŞA CANDAR
3- ALİ ÖZCAN
4- CİHAT EFE CANDAR
5- ÇİĞDEM MIZRAK
6- HALİL GÜLŞAN
7- HÜSEYİN GÜLŞAN
8- İBRAHİM ÖZCAN
9- MEHMET EMİN SARIKAYA
10- NİGAR SARIKAYA
11- SEHER BERRAK CANDAR
12- VASFİ ÖZCAN
13- YAKUP YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/330 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ
MEVKİİ : ŞEMSETTİN
PARSEL NO :481
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-ÜMMÜ ŞERİFE ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜD.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/01/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01971038