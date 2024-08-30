T.C. Kozaklı İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. KOZAKLI İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/95 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/95 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, ALTUNSU Mahallesi, İSTİKLAL CADDESİ Mevkii, 8 Ada, 16 Parsel, Keşif günü yerinde yapılan gözlemde taşınmazın üzerinde kagir taşıyıcı sistemli, zemin + 1 kattan teşkil 1 adet dükkan nitelikli yapı olduğugörülmüştür. Kozaklı Belediyesi İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile kurulan koordinasyon sonucunda; söz konusu yapının bulunduğu yerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret + konut alanına isabet ettiği, yapılaşma koşulları olarak ise bitişik nizam ve 3 kata müsaadeli olduğu belirtilmiştir.Taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde tek cepheli ve cephesinin güney -batı yönünde olduğu, diğer cephelerinin komşu parseller ile çevrildir. Taşınmaz üzerindeki yapının parselin tamamına oturmakta olduğu anlaşılmıştır. Yapının zemin ve birinci bir kullanılmaktadır. Yapının zemin kat dükkan girişinin alüminyum camekan doğrama olduğu, iç taban döşemesinin seramik kaplı olduğu, duvar yüzeylerinin alçı sıvalı ve boyalı olduğu, yapının birinci katına dükkanın arka tarafında yer alan döner demir doğrama taşıyıcılı ahşap basamaklı merdivenden çıkılarak ulaşıldığı, merdivenin sonunda ve kat hizasına çıkıldığında PVC doğrama camekan bulunduğu, yapının üst katının taban döşemesinin seramik kaplı olduğu, tavanının taşyünü asma tavan kaplı olduğu, duvarlarının alçı sıva ve boyalı olduğu, pencerelerinin PVC doğrama olduğu, bu katta ayrı birim olarak mutfak yer alığı ve kapısının PVC doğrama olduğu, dükkanın ısıtma sistemin Kozaklı İlçesinde yer alan termal sıcak su yardımıyla kalorifer tesisatı ile yapıldığı, yapının dış cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, üstünün ahşap iskeletli üzeri sac kaplı çatı ile örtülü olduğu görülmüştür. Yapının parselin tamamına oturduğu ve toplam yapı alanının (43,90 + 43,90 =) 87,80 m² olduğu anlaşılmıştır.Alacağa konu olan taşınmazın değeri; yapı ve arsa değeri olmak üzere belirlenecektir.Arsa değeri ile ilgili olarak serbest piyasada yapılan araştırmada; arsasının yeri, konumu, alanı, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, geçerli piyasa rayiç fiyatları göz önüne alınarak yapılan değerlemeler neticesinde keşif tarihi itibarı ile arsa birim m² değerinin 20.000,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Toplam arsa değeri buna göre; 43,91 m² x 20.000,00 TL/m² = 878.200,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.Yapı değerinden ayrıca 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel? uyarınca aşınma payı düşülecektir.Keşif tarihindeki değeri 12 Ağustos 2023 tarihli ve 32277sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023-2 sayılı tebliğde III. Sınıfı A Grubu yapı birim maliyeti 7.500,00 TL/m², II. Sınıf B grubu yapı maliyeti 3.800,00 TL/m²?dir.Yapı Değeri; 87,80 m² x 7.500,00 TLm² x % (100 - 15) = 559.725,00 TL olarak hesap edilir. Alacağa konu olan Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Altunsu Mahallesi, 8 Ada 16 Parselde yer alan taşınmazın üzerindeki bulunan yapıların, arsasının ve ekonomik değeri olan ağaç ve bitkilerin değeri yukarıda 3.1.3., 3.1.4 ve 3.1.5. Maddelerinde ayrıntıları belirtilerek hesap edilmiştir.

Taşınmazın keşif tarihi itibarı ile tamamının değerinin toplamının;559.725,00 TL + 878.200,00 TL = 1.437.925,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

Adresi : Kozaklı İlçesi, Altunsu Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 33A Kozaklı / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 43,91 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret + konut alanına isabet ettiği, yapılaşma koşulları olarak ise bitişik nizam ve 3 kata müsaadeli olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.437.925,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:55

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, HOCA AHMET YESEVİ Mahallesi, YENİYAPAN Mevkii, 226 Ada, 22 Parsel, Taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde, zemin katında 1 adet garaj ve 1 adet mesken, birinci katında ise 2 ayrı mesken birimi bulunduğu görülmüştür.Apartman daire kapılarının çelik kapı olduğu, apartman merdiven kovasının mermer basamaklı ve alüminyum korkuluklu olduğu, merdiven basamaklarının halı ile kaplı olduğu görülmüştür. Bağımsız mesken birimlerinin aynı özellikte olup, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 lavabo-WC, 1 Banyo ve 1 antre birimi bulunduğu görülmüştür. Zemin katta yer alan dairenin antre ve oda tabanlarının laminat kaplı olduğu, duvar yüzeylerinin saten alçı sıvalı ve boyalı olduğu, pencerelerinin ahşap renkli PVC doğrama olduğu, iç oda kapılarının ahşap panel kapı olduğu, ıslak hacimlerinin tabanının seramik, duvarlarının fayans kaplı olduğu, mutfağının alt ve üst dolabı ile tezgahı bulunduğu, tabanının seramik kaplı olduğu görülmüştür. Zemin katta yer alan garajın tabanının seramik kaplı olduğu duvarlarının saten alçı sıvalı ve boyalı olduğu, dış cepheye açılan kapısının alüminyum doğrama ve en dışta ise alüminyum malzemeli sarmalı kepenk bulunduğu görülmüştür. Dairelerin ısıtma sistemin Kozaklı İlçesinde yer alan termal sıcak su tesisatı yardımıyla ısıtılan eşanjör ile kalorifer tesisatı ile yapıldığı görülmüştür. Yapının dış cephesi ısı yalıtımlı sıvalı ve boyalı olduğu, üzerinin ahşap iskeletli çatı ile kaplı olduğu ve yapının ön cephe kısmından sağ ve sol tarafta olacak şekilde çatı kısmında üzerinin yükseltilerek üzeri çatı örtülü, yanları ise sürme cam sistem alüminyum doğrama ile kapalı olacak şekilde teras yapılı olduğu görüşmüştür. Yapının Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesinden toplamda 581,00 m² olduğu belirlenmiştir. Parselin arka tarafında güney ve batı cephe sınırında olacak şekilde bağımsız bir şekilde bulunduğu, dış cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, kapı ve pencerelerinin demir doğrama olduğu, üzerinin ahşap iskeletli oluklu sac kaplı çatı ile örtülü olduğu görülmüştür. Yapının brüt alanı 60 m² dir.Keşif tarihindeki değeri 12 Ağustos 2023 tarihli ve 32277sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023-2 sayılı tebliğde III. Sınıfı A Grubu yapı birim maliyeti 7.500,00 TL/m², I. Sınıf B grubu yapı maliyeti 3.800,00 TL/m²?dir.Ana Mesken Yapısı;581,00 m² x 7.500,00 TLm² x % (100 - 10) = 3.921.750,00 TL Depo/garaj Nitelikli Mütemilat Yapısı;60 m² x 1.550,00 TL/ m²x % (100 - 12) = 81.840,00 TL Yapı Değeri Toplamı;3.921.750,00 + 81.840,00 = 4.003.590,00 TL olarak hesap edilir.Taşınmaz güney cephesinden 12,5 metrelik yola cepheli olup, kuzey ve batı cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmazın yol, elektrik, su, kanalizasyon ve ısınma amaçlı termal sıcak su tesisatı vb. hizmetlerden faydalanabilecek konumda olduğu görülmüştür. Yakın çevresinde yapılaşma orta seyrekliktedir.Arsa değeri ile ilgili olarak serbest piyasada yapılan araştırmada; arsasının yeri, konumu, alanı, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, geçerli piyasa rayiç fiyatları göz önüne alınarak yapılan değerlemeler neticesinde keşif tarihi itibarı ile arsa birim m² değerinin 1.000,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

Toplam arsa değeri buna göre;808,97 m² x 1.000,00 TL/m² = 808.970,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

Alacağa konu olan Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeniyapan Mevkii, 226 Ada, 22 Parselde kayıtlı yer alan taşınmazın üzerindeki bulunan yapıların, arsası ile ekonomik değeri olan ağaç ve bitkilerin değeri yukarıda 3.2.3, 3.2.4. ve 3.2.5. Maddelerinde ayrıntıları belirtilerek hesap edilmiştir.

Taşınmazın keşif tarihi itibarı ile tamamının değerinin toplamının;4.003.590,00 TL + 808.970,00 TL + 11.900,00 = 4.824.460,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

Adresi : Kozaklı İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Akgül Caddesi, No:17 Kozaklı / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 808,97 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı08/04/2013 tarih ve 8 sayılı yapı ruhsatı alınmış olduğu, yapının inşaatının tamamlanması sonrasında 26/11/2013 tarih ve 29 sayılı yapı kullanma izin belgesi alınmış olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 4.824.460,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 11:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 11:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, BAĞLICA Mahallesi, EŞEDERESİ Mevkii, 218 Ada, 28 Parsel, Parselin güney batı tarafında kalan yapının zemin ve üzerinde bir kat olmak üzere 2 katlı ancak birinci katın inşaat aşamasında olduğu, zemin katının ise betonarme taşıyıcı sistemli ve restaurant olarak kullanılabilir durumda olduğu, zemin katının dış ve iç cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, pencerelerinin PVC doğrama olduğu, dış giriş kapısının çelik kapı olduğu, yapının birinci katının dış cephesinin bims briket duvar ile örülü ancak sıvasız ve boyasız olduğu, üzerinin çelik makaslı taşıyıcılı sandeviç panel kaplı çatılı olduğu, inşaat durumunda olan birinci katında konsol ucunda kolon yapılmış olduğu, konsol ucundaki olan bu kolonun zemin katta devam etmediği ve bazı çelik makasların bu konsol ucundaki kolona taşıtıldığı, bunun da yapısal anlamda sakıncalı olduğu değerlendirilmiştir. Yapının zemin katının alanının yaklaşık 234 m² olduğu, inşaat halindeki birinci katının alanının ise yaklaşık 250 m² olduğu belirlenmiştir. Parselin güney tarafında kalan yapının tek katlı ve zemin kattan teşkil ve kagir taşıyıcı sistemliolduğu, dış cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, üzerinin betonarme tabliyeli teras dam şeklinde örtülü olduğu, yapının alanının yaklaşık 110 m² olduğu belirlenmiştir.Parselin güney-doğu tarafında ise tüm taşıyıcıları ahşap iskeletli üzeri şıngıl kaplı çatılı, tabanı seramik kaplı kamelya bulunmaktadır. Kamelyanın alanının yaklaşık 78 m² olduğu belirlenmiştir. Söz konusu parsel üzerinde oluşturulan araç ve yürüyüş yolunda yaklaşık 600 m² kilitli parke döşemesi bulunmaktadır. Parselin güney sınırında olacak şekilde taban alanı yaklaşık 50 m² olan, duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı açık havuz bulunmaktadır.Alacağa konu olan taşınmazın değeri; zemin ve bitki değeri olmak üzere belirlenecektir.Yapı Değeri Hesabı; Alacağa konu taşınmaz üzerindeki yapıların değer hesabında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ?e göre keşif tarihindeki değeri 12 Ağustos 2023 tarihli ve 32277sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023-2 sayılı tebliğden ve yapı değerinden ayrıca 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ?Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel? uyarınca aşınma payı düşülecektir. Kilitli parkenin fiyatı ise yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlan Birim Fiyat kitabından faydalanılacaktır. Kilitli parkenin maliyetinden ayrıca amortsiman düşülecektir.İki katlı olan yapının ve tek katlı olan yapının II. Sınıf B Grubu yapılardan, kamelya yapısı ile havuz yapısının I. Sınıf A Grubu yapılardan olabileceği kanaatine varılmıştır. Yapı değerinden ayrıca 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel uyarınca aşınma payı düşülecektir. İki katlı yapının zemin katının değerinden %20, birinci katın değerinden %70, tek katlı yapının değerinden %15 oranında, kamelya yapısının değerinden %8 oranında, havuz yapısının değerinden %25 oranında Aşınma ve eksik imalat payı düşülmesi gerektiği, ayrıca kilitli parke imalatının değerinden ise %50 oranında amortisman düşülmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Taşınmazın yapı, zemin, ekonomik değeri olan ağaç ve bitkiler ile kilitli parke imalatının değer hesabı yukarıda yapılmış olup, aşınmazın keşif tarihi itibarı ile tamamının değerinin toplamının; 1.562.053,00 TL + 163.894,50 TL + 13.650,00 TL = 1.739.597,50 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

Adresi : Bağlıca Mahallesi, Eşederesi Mevkii Kozaklı / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 2.185,26 m2

İmar Durumu :, İnşaat tarzı Kozaklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ile kurulan koordinasyon sonucunda imar planı dışında oldukları bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 1.739.597,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02081228