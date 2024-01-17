T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N
Yayın Tarihi:
DOSYA NO : 2021/597 Esas
KARAR NO : 2023/108
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/03/2023 tarihli ilamı ile ), 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ cezası ile cezalandırılan Necati ve Gül kızı, 31/03/1996 doğumlu, İstanbul, Kağıthane, Gültepe mah/köy nüfusuna kayıtlı NURŞAH ÇALIKOPARAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN ve internet üzerinden TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.01.2024
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01967923