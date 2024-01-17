T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2021/597 Esas

KARAR NO : 2023/108

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/03/2023 tarihli ilamı ile ), 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ cezası ile cezalandırılan Necati ve Gül kızı, 31/03/1996 doğumlu, İstanbul, Kağıthane, Gültepe mah/köy nüfusuna kayıtlı NURŞAH ÇALIKOPARAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN ve internet üzerinden TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.01.2024