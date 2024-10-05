T.C. Küçükçekmece 24. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/48

KARAR NO : 2024/342

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/04/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 204/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, 53/1 maddesindeki tedbirlerin uygunması ile cezalandırılan Muhammed Rabi ve Esraegbed oğlu, 01/01/2000 doğumlu, Hüseyin MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilisinin bilgisine ulaşabileceği bir gazetede, bir internet haber sitesinde ve BİK ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde istinaf edilebileceği İLAN OLUNUR. 02.10.2024