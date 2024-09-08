T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 08 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



2023/265936 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/265936 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN-- 1/7 HİSSESİ SATILACAKTIR.

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle, YENİDOĞAN Mevkii, 614 Ada, 14 Parsel, 2. KAT 3 Nolu Bağımsız Bölümün 1/7 hissesi satılacaktır.

Ana taşınmaz binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup,bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı arası piyesi kattan oluşmaktadır. Binanın dış cephesi ısı yatımlı, sıvalı ve boyalıdır. Binanın giriş kapısı camlı çelik kapıdır. Bina giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları ile merdiven basamakları mermer kaplı olup duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Binada asansör yoktur. Dosya konusu 2. normal katta konumlu, 3 no.lu bağımsız bölümdairenin mimari projesine göre: net 82 m2 alanda salon, mutfak, 2 oda, 1 sandık odası,banyo, wc, antre ve2 balkon hacimleri bulunmaktadır. Dairenin kat brütü 100m2 'dir.Binanın yaşı 6 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.

Adresi : İstasyon Mah. 1432 Sokak No:1 D:3 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 233,81 m2 ana taşınmaz

Arsa Payı : 20/200

İmar Durumu : Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bila tarih ve E-33067842-115.02.01-405562 sayılı elektronik imazlı yazısına göre; "Küçükçekmeceİlçesi,İstasyon Mahallesi,614 Ada,14 Parselsayılı taşınmaza ait imar durum bilgisi talep edilmektedir.

Söz konusu parsel; 22.06.2005, 26.02.2018, 22.03.2021, 20.02.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.25 maddesi hükümlerine haiz, B-3 (Bitişik Nizam 3 kat) Konut Alanında kalmakta olup kısmen yolda kalmaktadır.

Plan notlarının 1.49 maddesinde; "Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat +zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir.

HavamaniakriterlerindendolayımaksimumbinayüksekliğivekatadediEmlakve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir." Denilmektedir.

Kıymeti : 500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 10:35

01/08/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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