T.C. KULA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2024/67 Esas

Konu :İLANİ L A N

Türkiye Elektrik iletişim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından ; 154 kV(Kula-Alaşehir) Brş.N-İzdemir Arazi GES TM enerji nakil hattı altında kalan Manisa İli, Kula İlçesi, Kenger Mahallesinde kain Mahkememizin ;

2024/67 esas sayılı dosyasından; Mülkiyeti davalılar murisine ait olan 118 ada, 63 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 1047,59 m²'lik irtifak hakkı ile 118 ada, 36 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 418,56 m²'likkısmın,

2024/69 esas sayılı dosyasından; Mülkiyeti davalılar ve davalılar murislerine ait olan 121 ada, 8 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 3283,16 m²'lik, 120 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 1383,29m2'lik irtifak hakkı,

2024/71 esas sayılı dosyasından, Mülkiyeti hisseleri oranında davalılara ait olan(eski 118 ada, 17 parsel) 118 ada, 74 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 2186,39 m²'lik irtifak hakkının ve 118 ada, 75 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 218,68 m²'lik direk yeri mülkiyetinin,

2024/73 esas sayılı dosyasından; Mülkiyeti davalılar murisine ait olan 118 ada, 62 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 2023,74 m²'lik irtifak hakkı ve 179,56 m²'lik direk yeri mülkiyetinin;

2024/81 esas sayılı dosyasından; Mülkiyeti davalılar adına kayıtlı 101 ada 60 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 139,24 m² direk yeri mülkiyet hakkı 1614,71 m² irtifak hakkı;

2024/83 esas sayılı dosyasından; Mülkiyeti davalılar adına kayıtlı 101 ada 57 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 529,46 m² irtifak hakkı, 101 ada 58 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 1434,83 m² irtifak hakkı, 101 ada 23 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 596,52 m² direk yeri mülkiyet hakkı ile 3459,95 m² irtifak hakkı;

2024/85 esas sayılı dosyasından; Mülkiyeti davalılar adına kayıtlı 132 ada 8 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 1244,7 m² irtifak hakkı;

2024/89 esas sayılı dosyasından;Mülkiyeti davalılar adına kayıtlı 101 ada 70 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 833,16 m² irtifak hakkı;

2024/91 esas sayılı dosyasından; Mülkiyeti davalılar adına kayıtlı126 ada 4 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 404,90 m² irtifak hakkının;

2024/93 esas sayılı dosyasından; Mülkiyeti davalılar adına kayıtlı120 ada 1 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 1.494,31 m² irtifak hakkı ile 125 ada 2 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 291,20 m² direk yeri mülkiyeti ve 231,77 m² irtifak hakkının;

kamulaştırması yapılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın davacı Türkiye Elektrik iletişim AŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi mahkememizden istenmiştir. Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. Kişilerin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmanın iptali için İdari Yargıda yada maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargıda dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletişim AŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin yargılama sırasında hak sahipleri adına Vakıfbank Kula Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği 2942 sayılı kamulaştırma kanununun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.