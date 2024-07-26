T.C. Kurtalan Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan
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T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2024/22 Esas18/07/2024 Davacı Ziya Turan ile gaip adayı İdris Turan arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı İdris Turan'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 49033543078
ADI SOYADI : İDRİS TURAN
BABA ADI : MÜZAFFER
ANA ADI : HEDİYE
DOĞUM TARİHİ : 06/02/1970
DOĞUM YERİ : KURTALAN
İKAMETGAH ADRESİ : ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ
#ilangovtr BASIN NO: ILN02066521