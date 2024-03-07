T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

Yayın Tarihi: 07 Mart 2024 / 00:01

BULUNDUĞU YER : Kütahya Aslanapa İlçesi Hürriyet Mah. 222 ada, 35 parsel,

1.431,92 m2yüz ölçümlü Tarla

İRTİFAK ALANI : 286,29m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 7.132,02-TL

MALİK BİLGİLERİ : HAVA KİREMİTÇİ ve müşt.

KAMULAŞTIRAN KURUM : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GEN.MÜD.

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2024/95 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 25/04/2024 günü saat 14:50'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.