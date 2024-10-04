T.C. Lüleburgaz Sulh Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2022/1626

Esas Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı , Ayhan Peker, Şükriye Peker, Billur Kuyucu tarafından Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesi Dere Mahallesi 254 ada 23 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Alınan bilirkişi raporu gereğince taşınmazın değerinin keşif tarihi olan 14/12/2023 itibari ile 4.450.000,00 TL olduğunun bildirildiği görülmekle; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Şenlik Mah/Köy, Cilt No:57, Hane No: 96'da nüfusa kayıtlı 2*********0 TC Kimlik numaralı Davalı Furkan Durbak'a tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve 16/10/2024 günü saat: 12:05'de duruşmada hazır bulunması ihtar ve tebliğ olunur.