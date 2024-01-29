T.C. MALATYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 / 00:01



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Dosya No: 2021/165

KararNo: 2022/252

Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı dosyasında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçundan 17/03/2022 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Kanunun 3/5, 3/10, 3/22 , 5/2 TCK'nun 62/1, 52/2-4, 53, 58/1-6 maddeleri uyarınca 1 yıl hapis ve 40 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Seyfi ve Süheyla oğlu, 04/05/1978 İzmit doğumlu Serkan SERDAR tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

HÜKÜN ÖZETİ:

1-Sanık Serkan Serdar'ın 5607 Sayılı Kanunun 3/5, 3/10, 3/22 , 5/2 TCK'nun 62/1, 52/2-4, 53, 58/1-6 maddeleri uyarınca 1 yıl hapis ve 40 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Dair, sanığın iş bu gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Malatya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz hakkının olduğu, itiraz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ve infaza verileceği hususunun, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİGİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihiden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 17/01/2024