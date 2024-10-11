T.C. Malatya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi İlan
Yayın Tarihi:
T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/1270 Esas
2. GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSTAFA AKBAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/09/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO : 372*****072
ADI SOYADI : MUSTAFA AKBAŞ
BABA ADI : ABUZER
ANA ADI : KEZİBAN
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1974
DOĞUM YERİ : MALATYA
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102526