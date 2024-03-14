T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/67 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu Malatya ili, Battalgazi İlçesi, Dernek Mahallesi, (eski 575 ada 117 parsel) yeni 6442 ada 7 parselde bulunan muhdesat Cumhurbaşkanlığı'nın 30.10.2018 tarih ve 260 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır. Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/67 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.04/03/2024