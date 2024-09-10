T.C. Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 / 00:01

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/46 Esas

DAVALI : HAKAN KARAAHMETOĞLU- TCKN:443******46

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi davetiyesi tebliğe çıkarılmış olup, adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.

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