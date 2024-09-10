T.C. Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2024/46 Esas
DAVALI : HAKAN KARAAHMETOĞLU- TCKN:443******46
Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi davetiyesi tebliğe çıkarılmış olup, adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02085749