T.C. Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 / 00:01

T.C. MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/282

DAVALI : KAYRA ALP İNŞAAT OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan ) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı adresinize davetiye çıkartılmış ancak adresinizden bulunmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

21/01/2025 günü 10:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.