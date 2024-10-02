T.C. Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2024 / 00:01

T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/202 Esas

Antalya ili Manavgat ilçesi Değirmenözü mahallesinde bulunan ekli kroki de A ile gösterilen, doğusunda Değirmenözü mahallesi 288 ada 37,38,39,42 ve 43 ada parsel, kuzeyinde Değirmenözü Mahallesi 288 ada 23 parsel, güneyinde Değirmenözü mahallesi 288 ada 51 ve 52 parsel sayılı taşınmaza ilişkin mülkiyetin davacı adına tapuya tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya mahkememiz dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.