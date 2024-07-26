T.C. Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/229 Esas

Antalya ili Manavgat ilçesi Ulukapı Mah. Bardaklar mevkinde bulunan , doğusu 105 ada 50 parsel, batısı yol ve 105 ada 56 ile 69 parsel, güneyi yol ve 105 ada 69 parsel, kuzeyi tapulama harici alan ile çevrili, kroki de A harfi ile gösterilen taşınmaza ilişkin mülkiyetin davacı adına tapuya tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya mahkememiz dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

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