T.C. Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/93 Esas

Davacılar , FİLİZ ERDEM, İSMAİL ÜNAL, ŞEVKET ÜNAL ile Davalı , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Antalya ili Manavgat ilçesi Aksaz Mahalleleri sınırlarında kalmakta olup Doğusu: arazi yolu, batısı: tapulama harici alan, güneyi: tapulama harici alan, kuzeyi : tapulama harici alan olup doğusunda en yakın tapulama harici zemindeki yol, güneyinde en yakın 138 ada 92 ve 94 parseller, kuzeyinde 137 ada 1 parsel olan taşınmazın mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden;

Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071130