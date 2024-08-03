T.C. Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2023/93 Esas
Davacılar , FİLİZ ERDEM, İSMAİL ÜNAL, ŞEVKET ÜNAL ile Davalı , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Antalya ili Manavgat ilçesi Aksaz Mahalleleri sınırlarında kalmakta olup Doğusu: arazi yolu, batısı: tapulama harici alan, güneyi: tapulama harici alan, kuzeyi : tapulama harici alan olup doğusunda en yakın tapulama harici zemindeki yol, güneyinde en yakın 138 ada 92 ve 94 parseller, kuzeyinde 137 ada 1 parsel olan taşınmazın mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden;
Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02071130