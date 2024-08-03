T.C. Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/114 Esas

Davacı , EMİN ERDEMİR ileDavalı , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Antalya ili Manavgat ilçesi Aksaz Mahalleleri sınırlarında kalmakta Doğusu: arazi yolu, batısı: tapulama harici alan, güneyi: tapulama harici alan, kuzeyi : tapulama harici alan olup doğusunda en yakın tapulama harici zemindeki yol, güneyinde en yakın 138 ada 92 (eski 254) parsel ve 94 (eski 260) parseller, kuzeyinde 137 ada 1 (eski 261) parsel olan ve Doğusu : arazi yolu, Batısı : 138 ada 92 parsel, Güneyi : tapulama harici alan, Kuzeyi : tapulama harici alan olup güney doğusunda en yakın 138 ada 56 (eski 252) parsel, güneyinde en yakın tapulama harici zemindeki yol, kuzeyinde en yakın 137 ada 1 (eski 261) parsel olan taşınmazların mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden; Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071139