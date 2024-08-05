T.C. Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/444 Esas

Davacı , ORHAN ÇELİK ileDavalı , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Antalya ili Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi sınırlarında kalmakta olup Ulukapı Mahallesinde kalan yerler için; Kuzeyi: 199 ada 63 parsel numaralı parsel, Güneyi : 199 ada 47 parsel, Doğusu : 199 ada 59 parsel (Davacının kardeşi Mehmet Çelik'e ait) parsel, Batısı : 199 ada 72 parsel (Şehrinaz ARSLAN kullanımında olan taşınmaz) ile çevrilidir. Taşınmazın mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden; Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071142