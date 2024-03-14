T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/264 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Birleşen dava dilekçeleri uyarınca Davacı Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda belirtilen dosyada bulunan davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında; davacı Manisa İl Milliği Eğitim Müdürlüğü, aşağıda belirtilen mahkememiz dosyasındaki dava konusu taşınmaz üzerinde Vakıfbank Türk birliği İlköğretim Okulunun genişleme sahasında bulunması nedeniyle kamulaştırmaya tabi tutulmuş, taşınmazın Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde, a)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceği,b)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

c)Bu tür davalarda husumetin Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü aleyhine yöneltileceği,

d)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Manisa Adliye Şubesine yatırılacağı hususu ilan olunur. 14/02/2024

Mahkememizin işbu dosyası ile birleşen Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/47 esas 2024/51 karar sayılı dosyasına ilişkin olmak üzere;

TAŞINMAZ MALİKLERİ: FUAT DUMAN, MECBURE YAVUZ, NECİBE YAVUZ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ: Manisa İli Yunusemre İlçesiAtatürk Mahallesi Horozköy 2876 ada 2 sayılı taşınmaz.

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: Taşınmazda 6.144,22 m² lik kısmı irtifak hakkı

Mahkememizin işbu dosyası ile birleşen Manisa 3. Asliye hukuk Mahkemesinin 2024/39 esas 2024/39 karar sayılı dosyasına ilişkin olmak üzere;

TAŞINMAZ MALİKLERİ:ASİYE OTSAÇLI, AYKAN ÖZGÜR, BAYRAM ÖZGÜR, FİKRİYE TEKDAL, İSMAİL TAŞ, MEHMET TAŞ, SAİM TAŞ, SEMİHA TAŞKIN, SUZAN DİRİK, TAHSİN ÖZGÜR, NURŞEN MENGÜL, CANBERK ÖZGÜR, ERMAN ÖZGÜR, MAKBULE TUMLU, SEVGİ ÖZGÜR

TAŞINMAZ BİLGİLERİ: Manisa İli Yunusemre İlçesiAtatürk Mahallesi Horozköy 2876 ada 2 sayılı taşınmaz.

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: Taşınmazda 6.144,22 m² lik kısmı irtifak hakkı