T.C. Manisa 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
2023/20 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle/Köy, 1747 Ada, 1 Parsel, Tapuda "Arsa" vasfındadır. Topo-grafik olarak düz bir zeminde, geometrik olarak düzgün şekildedir. Üzerinde bir adet küçük dam tarzında yapı mevcuttur.
Adresi : Güzelyurt Mah. Menemen Cad. No:43 (5770 Sk. No:13 (Kesişiminde) Yunusemre / MANİSA
Yüzölçümü : 6.504,00 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı "Ana Okulu" kullanımında Emsal: 0,50, Yençok: 2 Kat yapılaşma şartlarında, bir kısmı ise "Kültürel Tesis Alanı" kullanımında, Emsal: 1,00 Yençok:4 Kat yapılaşma şartlarında imarlıdır.
Kıymeti : 33.495.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Şerh Bulunmamaktadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:50
28/07/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02069135