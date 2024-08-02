T.C. Manisa 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2023/20 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle/Köy, 1747 Ada, 1 Parsel, Tapuda "Arsa" vasfındadır. Topo-grafik olarak düz bir zeminde, geometrik olarak düzgün şekildedir. Üzerinde bir adet küçük dam tarzında yapı mevcuttur.

Adresi : Güzelyurt Mah. Menemen Cad. No:43 (5770 Sk. No:13 (Kesişiminde) Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 6.504,00 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı "Ana Okulu" kullanımında Emsal: 0,50, Yençok: 2 Kat yapılaşma şartlarında, bir kısmı ise "Kültürel Tesis Alanı" kullanımında, Emsal: 1,00 Yençok:4 Kat yapılaşma şartlarında imarlıdır.

Kıymeti : 33.495.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh Bulunmamaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:50

28/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02069135