T.C. Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/241 Esas

DavacıKarayolları Genel Müdürlüğü dava konusu; - 2024/241 esas, Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi 4140 parsel sayılı zeytinli tarla vasıflı taşınmazın 1590,00 m² lik taşınmazın 1032,03 m² kısmının davalı Döne Üye,Karayolları Genel Müdürlüğü projelerinden "Gebze- Orhangazi- İzmir Oto yolu" projesi kapsamında 2017/186 sayılı Kamulaştırma Yararı Kararı gereğince yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve tescil davası açılmış olup, aynı Yasanın 14.maddesinde belirlenen 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerin, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Davacı Adına Tescili davasının duruşmasının 06/09/2024 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.16/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02082151