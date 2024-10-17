T.C. Manisa İcra Dairesi
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/28293 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28293 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, 154 Ada, 2 Parsel, E Blok Zemin+1 Kat. 2 nolu B.B.
Adresi : Muradiye Mah. 13. Sk. Doğa Park Villaları No:13/E/2 Yunusemre / MANİSA
Kıymeti : 11.500.000,00 TL
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:35
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02105000