T.C. Manisa İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 / 00:01

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/28293 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28293 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, 154 Ada, 2 Parsel, E Blok Zemin+1 Kat. 2 nolu B.B.

Adresi : Muradiye Mah. 13. Sk. Doğa Park Villaları No:13/E/2 Yunusemre / MANİSA

Kıymeti : 11.500.000,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 13:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.