T.C. Mardin Sulh Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2023/1348 Esas 19/07/2024 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen BAYRAM AKGÜL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 32288138724
ADI SOYADI : BAYRAM AKGÜL
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : HAMİŞİ
DOĞUM TARİHİ : 17/11/1961
DOĞUM YERİ : ARAN
İKAMETGAH ADRESİ : Saraçoğlu Mah. 28. Sok . No:13 İç Kapı No:2 Artuklu/ MARDİN
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065593