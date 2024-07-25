T.C. Mardin Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/1040 Esas

DAVALI: - MEHMET İRFAN DALMA 42172808596. Süleyman ve Fevziye oğlu 13/07/1961 doğumlu Mardin ili Artuklu ilçesi Diyarbakırkapı mahallesi nüfusuna kayıtlı

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Fırat Dalma Mardin ili Artuklu ilçesi Çabuk mahallesi 46 ada 6 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için dava açılmıştır.

Mahkememizce İzmir Gaziemir ilçesindeki yurtiçi ve İtalya Roma ilindeki yurt dışı ve adresinize davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunmamanız nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçelerine karşı cevaplarınızı HMK. 122 maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize sunmanız ile,

Duruşma Günü: 03/12/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065611