T.C.MENDERES 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : E.81474632-2023/229-Ceza Dava Dosyası 22.02.2024

Konu : İlan Metni

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Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/229 Esas sırasına kayıtlı dava dosyasında Sanık İbrahim YÜCEL hakkında "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" suçundan dolayı cezalandırılması talebi ile mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkememizce verilen 06/10/2023 tarih ve 2023/229 Esas-2023/625 Karar sayılı ilamı ile;

"1-Sanık İbrahim Yücel'in üzerine atılı "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" suçunu işlediği sübuta erdiğinden 5237 sayılı TCK’nın 179/3 maddesi yollaması ile 6763 sayılı yasa ile değişik TCK’nın 179/2 maddesi gereğince 5237 Sayılı Yasanın 61incimaddesininbirincifıkrasındabelirtilen hususlar ile, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, meydana gelen tehlikenin boyutu, sanığın kastı, amaç ve saiki, almış olduğu alkolün miktarı dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın yargılama aşamasındaki davranışları ile verilecek cezanın olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek verilen cezası 5237 sayılı TCK. 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi de gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına,

4-Sanığın adli sicil kayıtlarına göre tekerrür koşullarının oluştuğu anlaşıldığından İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 03/04/2019 tarih 2018/1116 Esas 2019/406 Karar sayılı ilamına konu "Basit Yaralama" suçundan verilen erteli 2 ay 15 gün hapis cezasının tekerrüre esas olduğu anlaşılmakla 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının infazının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre yapılmasına, 5275 sayılı Kanunun 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

5-Sanığın adli sicil kaydından anlaşılan kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu,samimi ve muteber herhangi bir pişmanlık göstermemiş olması ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak, hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50/1-a maddesi hükümlerinin tatbikine takdiren yer olmadığına,

6-Sanığın geçmişteki hali, sabıkalı kişiliği, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesi halinde tekrar suç işlemekten çekineceğine dair mahkememizde kanaat oluşmaması nedenleriyle, sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

7-Sanığın, daha öncede kasıtlı suçtan mahkum olması ve suça eğilimli kişilik özellikleri dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA yer olmadığına,

8-Yargılama nedeniyle resen yapılan tanesi 58,00 TL den 2 adet tebligat gideri olan 116,00 TL'nin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine,

Dair, Cumhuriyet Savcısı Halil KURT(122563)'nunhuzurunda mütalaaya uygun olarak, sanığın yüzüne karşı TEFHİM tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine usulüne uygun beyanda bulunmak, CMK.nın 263. Maddesi uyarınca sanığın Ceza İnfaz Kurumunda bulunması halinde Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere" şeklinde karar verilmiştir.

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı Sanık İbrahim YÜCEL' e her türlü aramaya rağmen tebliğe elverişli adresine ulaşılamaması nedeniyle mahkememize ait 2023/229 Esas, 2023/625 Karar sayılı gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;Gerekçeli kararın tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.