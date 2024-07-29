T.C Menderes Tapu Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2024 / 00:01

T.C MENDERES TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN DUYURULUR



“İzmir İli Menderes İlçesi ÖZDERE Mahallesi 137 Ada 7 Parselde kayıtlı 2 nolu taşınmaza ait tapu kaydının beyanlar hanesi üzerinde bulunan “ÜÇ AĞAÇ ZEYTİN SULTAN EROĞLU’YA AİTTİR ’’, “BİR AĞAÇ ZEYTİN MEHMET SİNAN’A AİTTİR ’’ Muhtesat, taşınmaz maliki talebi ile iş bu muhdesat kaydının tapu sicili üzerinden terkini talep istenildiğinden, Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan adresi tesbit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.”

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