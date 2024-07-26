T.C. Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. MERSİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

-İLAN-

Sayı :2023/17 Esas



Davacı, DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, ADEM ÖZER, İBRAHİM ÖZER arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Ahmet ve Reyhanoğlu, 171.....666 T.C. Kimlik Numaralı davalı Adem Özer'in tüm aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemediğinden, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, "davalı Adem Özer'in 5 adet icra takip dosyasında toplam 244.881,12 TL borcunun söz konusu olduğu, bilirkişi raporunda belirtilen günler üzerinden sonrasında işleyen faiz vb. Kalemler haricinde davalı Adem Özer'in toplam 243.279,69 TL tutarında ödenmemiş kredili mevduat, bireysel ihtiyaç kredisi, ticari ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarının bulunduğuna dair düzenlenen bilirkişi raporu örneğinin Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/17 Esas sayılı dosyadan alınabileceği ve belirlenen gün ve saatte (14/11/2024 günü, saat 10:45) geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, yokluğunuzda hüküm verileceği" davalı Adem Özer'e ihtarla ilanen tebliğ olunur.22/07/2024

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