T.C. Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı: 2021/1539 Esas

Gaip GÜRKAN KAYASELÇUK - Mehmet Necati ve Hatice'den olma, 12/03/1965 doğumlu, 41860333334 TC kimlik numaralı, gaip olduğu iddia edilen GÜRKAN KAYASELÇUK hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermeleri 2. defa ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO :41860333334

ADI SOYADI :GÜRKAN KAYASELÇUK

BABA ADI :MEHMET NECATİ

ANA ADI :HATİCE

DOĞUM TARİHİ :12/03/1965

DOĞUM YERİ :MERSİN

#ilangovtr BASIN NO: ILN02081485