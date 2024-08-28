T.C. Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
T.C. MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı: 2021/1539 Esas
Gaip GÜRKAN KAYASELÇUK - Mehmet Necati ve Hatice'den olma, 12/03/1965 doğumlu, 41860333334 TC kimlik numaralı, gaip olduğu iddia edilen GÜRKAN KAYASELÇUK hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermeleri 2. defa ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO :41860333334
ADI SOYADI :GÜRKAN KAYASELÇUK
BABA ADI :MEHMET NECATİ
ANA ADI :HATİCE
DOĞUM TARİHİ :12/03/1965
DOĞUM YERİ :MERSİN
#ilangovtr BASIN NO: ILN02081485