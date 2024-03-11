T.C. MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/757 Esas 29/02/2024

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mersin İli,Toroslar İlçesi,Kerimler Mah./Köy. Cilt No:97, Haneno:36'da nüfusa kayıtlı, Osman ve Cennet'ten olma, 01/01/1945 doğumlu, Necdet Demir'in Türk Medeni Kanun'un 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep edilmiş olup adı geçen Necdet Demir'i tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Necdet Demir'in gaipliğine karar verileceği ilan olunur.29/02/2024