T.C. Mersin 7. İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. MERSİN 7. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2018/218 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/218 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Yenişehir İlçe, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, 0 Ada, 1603 Parsel, 4. Kat 10 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz

Adresi : Akkent Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Neptün Yalı Sitesi No : 557 Daire 10Yenişehir / Mersin/ MERSİN

Yüzölçümü : 3.340,00 m2 - Arsa Payı : 4/139

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Yençok :15 Kat konut alanı olarak işaretlenen alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL - KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz ve İpotek, İhtiyati tedbir ( Mersin 8. Aile Mahkemesinin 2021/859 Esas sayılı dosyasından tedbirin satış ve tescile engel olmadığına dair yazısı dosya içinde mevcuttur.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 12:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02081317