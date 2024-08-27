T.C. Mersin 7. İcra Dairesi
T.C. MERSİN 7. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
2018/218 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/218 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Yenişehir İlçe, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, 0 Ada, 1603 Parsel, 4. Kat 10 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz
Adresi : Akkent Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Neptün Yalı Sitesi No : 557 Daire 10Yenişehir / Mersin/ MERSİN
Yüzölçümü : 3.340,00 m2 - Arsa Payı : 4/139
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Yençok :15 Kat konut alanı olarak işaretlenen alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 20.000.000,00 TL - KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Haciz ve İpotek, İhtiyati tedbir ( Mersin 8. Aile Mahkemesinin 2021/859 Esas sayılı dosyasından tedbirin satış ve tescile engel olmadığına dair yazısı dosya içinde mevcuttur.)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 12:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 12:10
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02081317