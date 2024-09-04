T.C. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İlanı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

A)İdareye ilişkin bilgiler

İhalenin ne zaman ve nerede yapılacağı: İhale günü 18/09/2024 tarihinde, Akdeniz İlçesi, İsmet İnönü Bulvarı, Kültür Mahallesi, 4304 Sokak No:1/A Mersin Büyükşehir Belediyesi bodrum (-1) bulunan Toplantı Salonunda saat 13.00’da başlayarak İlan tablosundaki ihale sırasına göre yapılacaktır.

B) İhaleye İlişkin Bilgiler

İhalenin Konusu: Mülkiyeti Belediyemize ait Mersin İli Erdemli İlçesi Alata Mahallesi 633 ada 19 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan, aşağıda nitelikleri belirtilen 26 adet Hal Dükkanı için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36 maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.



2. İhale Şartnamesi ve ekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetimi ve Tahsis Şube Müdürlüğünden (Mahmudiye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi Metropol İş Merkezi Kat:24 Akdeniz/MERSİN) ücretsiz olarak görülebilir ve ihaleye katılım için şartname her taşınmaz (dükkan) için ayrı ayrı olmak üzere 5.000,00-TL. bedel karşılığında alınır.

3. İhale üzerinde kalan istekli ihale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Belediyemize ihale bedelini peşin yatıracaktır.



2. Madde: HALEYE KATILACAK KİŞİLERİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI SUNMALARI GEREKİR



A. Gerçek Kişi Olması Halinde

B. Tüzel Kişi Olması Halinde

İlgisine göre Tüzel Kişiliğinin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetiminde ki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yada bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.

C. Ortak Girişim Olması Halinde

D. Ortak Belgeler

Tebligat için adres beyannamesi (Telefon,varsa faks numarası ve posta adresi) ibraz edilecektir.

İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleriyle birlikte vekalet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.

%3(yüzde üç) Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat yerine geçecek değerler (banka teminat mektubu, devlet tahvilleri, hazine bonosu vs.)

İhale dosya bedelinin 5.000,00 TL ödendiğine dair makbuz,

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi,

İhaleye katılacak istekli İhale Şartnamesinin her sayfasını imzalanmalıdır.

Vekalet Durumunda vekalet eden ile edilene ait Adli Sicil Kayıt Belgesi

İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale yapılan adreste ihale Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37.nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Bu Şartnamenin 1. Maddesinde belirtilen işyerleri için teklif verecek istekliler 5957 Sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 30. Maddesi gereğince Mersin İli Erdemli İlçesi Alata Halinde Kiracı olduğuna dair Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira Şube Müdürlüğünden alınmış Kira Sözleşmesi (Onaylı Sureti)