T.C. MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2023/828
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi
MEVKİİ : Evcili Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 147
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MELİHA TEKİN -37690474774
SABAHAT TEMİZ- 37234489516
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLEİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 147 ParselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.21/12/2023
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|BASIN NO: ILN01973951