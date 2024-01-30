T.C. MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2023/828

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi

MEVKİİ : Evcili Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 147

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MELİHA TEKİN -37690474774

SABAHAT TEMİZ- 37234489516

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLEİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 147 ParselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.21/12/2023