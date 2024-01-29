T.C. MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2023/810

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Toroslar İlçesi,

MEVKİİ : Evcili Mahallesi,

PAFTA NO :

ADA NO : 178

PARSEL NO : 6

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : YAKUP YENİ - 50563045536

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 178 Ada, 6 ParselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.18/12/2023