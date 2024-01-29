T.C. MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2023/810
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Toroslar İlçesi,
MEVKİİ : Evcili Mahallesi,
PAFTA NO :
ADA NO : 178
PARSEL NO : 6
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : YAKUP YENİ - 50563045536
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 178 Ada, 6 ParselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.18/12/2023
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|BASIN NO: ILN01973658