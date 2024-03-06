T.C. MERZİFON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/601

Davacılar vekili tarafından davalılaraleyhine açılan Zilyetliğe DayalıTapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yeni Mh. Topraklık mevkii 873 ada 11 parsel'de kain taşınmazın davacılar ve murisleri Hayrettin Şahin tarafından ağaçlandırılmak, etrafı çitlerle çevrilmek suretiyle malik sıfatıyla 30 yılı aşkın süredir kullanılmak suretiyle davacıların malik sıfatıyla tasarrufu altında bulundurduğundan bahisle ilgili dava konusu taşınmaz hakkında tapu iptali ve tescil davası açmış olup, bu taşınmaz yönünden herhangi bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize ait 2023/601 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri TMK'nın 713/4. ve 5. Fıkraları gereğince ilan olunur.