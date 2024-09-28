T.C. Mesudiye Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 / 00:01

T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/282 Esas

Konu : İlanen Tebligat

İLAN METNİ

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalıya özeti" Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafen Samsun Bölge Müdürlüğü, Ordu ili Mesudiye ilçesi Kale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivindeki 779 numaralı defterin 9.sayfasında kayıtlı 1251 tarihli şeri ilamda yazılı hudutlar içerisinde kalan taşınmazların tamamının Amasya'da kurulu Mehmet Paşa İbni Hızır Paşa Vakfına ait olduğu, dava konusu Ordu ili Mesudiye ilçesi Kale Mahallesinde bulunan 157 ada 29 parsel ve 164 ada 14 parsel sayılı taşınmazların da Mehmet Paşa İbni Hızır Paşa Vakfına ait taşınmazların kapsamı içerisinde kaldığını, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 23.maddesinde vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümlerinin uygulanamayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen davalılar adına tespit ve tescili yapılan dava konusu taşınmazların tapusunun iptali ile vakıf adına tesciline karar verilmesini talep ederiz" şeklinde olan dava dilekçesi, dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesine müteakip İKİ HAFTALIK süre içerisinde cevap dilekçesini mahkememiz dosyasına sunabileceği ve 14/11/2024 günü saat 11:05'de Mesudiye Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ön inceleme duruşması yapılacağı hususları Türkiye Geneli Gazete ve Genel İnternet Haber sitesinde ilamından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur. 20/09/2024

İlgili Kişi : YILMAZ ÇAĞLAYAN - 32981181676

ORDU ili, MESUDİYE ilçesi, ARIKMUSA mah/köy, 12 Cilt, 5 Aile sıra no, 57 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve HÜSNİYE oğlu/kızı, 17/08/1945 dogumlu,

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