T.C. Mesudiye Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/207-239-205-253-203-201-245-199 sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2024/207 Esas sayılı dosyasından malik Raşit Özmen aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar mahallesi, 134 ada 176 parsel sayılı taşınmazın 608,26 m²lik kısmında,

2)2024/239 Esas sayılı dosyasından malikler Sevgi Ünalan, Şehri Eyibil, Seher Bektaş, Mehmet Ünalan ve Abdullah Ünalan aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar mahallesi, 226 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 610,74 m²lik kısmında,

3)2024/205 Esas sayılı dosyasından malikler Kadir Uluocak ve Abdullah Uluocak aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar mahallesi, 134 ada 198 parsel sayılı taşınmazın 463,58 m²lik kısmında,

4)2024/253 Esas sayılı dosyasından malik Hamit Özmen aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar mahallesi, 226 ada 80 parsel sayılı taşınmazın 236,29 m²lik kısmında,

5)2024/203 Esas sayılı dosyasından malikler Abdullah Günalan, Mahmut Günalan, Hatice Günalan, Ferhat Günalan, İbrahim Günalan, Hasan Günalan, Hüseyin Günalan, Güldane Akkaya, Meliha Günalan, Zehra Ünver, Fatma Peynir, Muhammed Ali Günalan, Şaban Günalan, Yusuf Günalan, Ramazan Günalan ve Zeynep Günalan aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 134 ada 72 parsel sayılı taşınmazın 14,43 ve 784,58 m²lik kısmında,

6)2024/201 Esas sayılı dosyasından malikler Kadir Uluocak ve Abdullah Uluocak aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 134 ada 66 parsel sayılı taşınmazın 66,47 m²lik kısmında,

7)2024/245 Esas sayılı dosyasından malik Hilal Erbaş aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar mahallesi, 226 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 766,28 m²lik kısmında,

8)2024/199 Esas sayılı dosyasından malik Ayşe Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 134 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 191,00 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02083859