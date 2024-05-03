T.C.MİDYAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 03 Mayıs 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/56 Esas

Dava konusu Mardin, ili Midyat ilçesinde kain, batısında 380 ada 81 parselin bulunan, doğusunda 380 ada 79 parselin bulunan, tescil dışı arazinin tescili için davacı İhsan Çelik tarafından Maliye Hazinesi, Midyat Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açılmış, açılan dava mahkememizin 2023/56 Esas sayılı dosya üzerinden devam edildiği hususu ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde tescil koşullarının oluşmadığı konusunda itirazları olanların yukarıda dosya numarası ile mahkemesi bildirilen dosyaya başvurmaları böyle bir itiraz bulunmazsa veya itiraz olup da itiraz yerinde görülmez ve davacı davasını ispatlamış ise tescile karar verileceği ilan olunur.01/04/2024