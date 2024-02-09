T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/364 Esas

Davacı İBRAHİM DURMAZ ile Hazine , Midyat Belediye Başkanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Mardin ili Midyat ilçesi Doğançay Mahallesinde kain 163 ada 1 ve 174 ada 1 nolu parsellerin doğusunda bulunan tescil harici (köy boşluğu) olarak bırakılan A=0927,47 m²lik tespit harici taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü şahısların iş bu ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin 2023/364 esas sayılı dava dosyasına karşı tescile itiraz davası açmaları ilan olunur.