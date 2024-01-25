T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/18

KAMULAŞTIRMA İLANI

Muğla ili, Milas ilçesi, Selimiye Mahallesi, 0 ada, 247 parsel sayılı taşınmazın 3.360,00 m²'lik kısmının Didim Ayr. - Milas Devlet Yolu Km:34+980-51+100 arası için alınan 04.08.2011 tarih, 2011/345 sayılı kamu yararı kapsamında kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli ilgili banka şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/01/2024