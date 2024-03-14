T.C.MUĞLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 / 00:01

Esas No : 2014/10

Karar No : 2023/829

Şevket ve Yeter oğlu, 18/05/1987 Malatya doğumlu RAMAZAN TÜRKhakkında Resmi Belgede Sahtecilik, Mala Zarar Verme suçlarından yapılan yargılama sonunda verilen karar gereğince tüm suçlar bakımından ayrı ayrı düşürülmesine karar verilmekle, bildirdiği adreslerinde bulunamayan ve tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemeyen sanığa, katılanın mahkememize sunmuş olduğu istinaf dilekçesinin tebliği ilesanığa ait hükmüngazetede ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK. Nun 310. Maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere istinaf hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 11/03/2024