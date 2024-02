T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2023/749

DAVALILAR : 1- AKIN AKSOY

2- AYŞE GÜRBÜZ

3- CEMİL AKSOY Göcekler Mah. Göcekler Sk. No:26..Mut/ MERSİN

4- DURDU YILMAZ

5- EMİNE YILMAZ Göcekler Mah. Göcekler Sk. No:61İç Kapı No- Mut/ MERSİN

6- FATMA AKBAŞ

7- FATMA AKTAŞ

8- FATMA TAŞ Kültür Mahallesi Begüm Sokak No:6 Mut/ MERSİN

9- FİKRİYE GÜRBÜZ

10- GÜLBİN PORTAKAL Mehmet Akif Ersoy Mah Şht Hamza Çetin Cd. No.35/2 Karaman Merkez/ KARAMAN

11- HALİME TAT Güllük Mah. Şafak Sok. No:21Mut/ MERSİN

12- MAHMUT GÜRBÜZ

13- MUSTAFA GÜRBÜZ S.S.Ak.B.Müdürlüğü Suluca Sarıçam / ADANA

14- NAZİRE ÇELİK

15- NAZMİYE AKSOY Doğancı Mah.Orman İşletme Sk.No:8/3 Mut/ MERSİN

16- ŞERİFE TATLI

17- ŞERİFE HARİSE ERDEVİREN Akkent Mah. 23108 Sk Lapis Part Sit. Lapis Park A Blok No 25A İç Kapı No 27 Yenişehir / Mersin / MERSİN

Davacı TEDAŞ tarafından yukarıda ismi geçen davalılar aleyhine Mersin ili Mut ilçesi Hacıahmetli Mahallesi 121 ada 84 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 lik kısmının mülkiyet, 223,15 m2 lik kısmının irtifak kamulaştırması için davacı kurum lehine kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Mahallinde keşif icra edilmiş fen bilirkişi dava konusu taşınmazı krokisi ile kamulaştırılacak alanı göstermiş, teknik bilirkişiler dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 2.233,89 TL olduğunu belirtmiştir.

Ayşe Gürbüz'ün adresinin bulunamaması sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/03/2024 günü saat: 09:28'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, davaya ve bilirkişi raporlarına karşı iki ilanın yayınlandığı günden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz hususu ihtar yerine geçmek üzere ilan olunur. 05/02/2024