T.C. Nazilli 2. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

T.C. NAZİLLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/237

DAVALI :SABAH HACISÜLEYMAN -Abdulhamid ve Hatice'den olma, Halep 10/01/1995 doğumlu,Bozyurt Mah. Kanalüstü Kümeevler Sok. No:5/2 Nazilli/ AYDIN

DAVA :Boşanma(Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma(Çekişmeli)

DAVA TARİHİ :05/04/2023

DURUŞMA TARİHİ :23/01/2025 günü saat 15:00

Davacı Mustafa KaraEfe tarafındandavalı Sabah HacıSüleyman aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,söz konusu adresten taşındığınız ve yeni adresinizin bilinmediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Uyap sistem üzerinden yapılan incelemede mernis adresinizin deboş olduğu bu nedenle tebligat yapılmadığı, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yazılan adres araştırmasında da bir netice alınamadığındanön inceleme duruşma günü bildirir ön inceleme duruşma gününün 05/04/2024 tarihinde ilanentebliğ edildiğinden, duruşma gününün tebliği için ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK nun 122/1. Maddesine göre iki hafta içinde, aynı Kanunun 129/1-2. Maddesindeki hususları içerir şekilde"Belirlenen gün ve saatte geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği ihtar olunur." ihtarlı tebliğinin ilanen tebliğ olunur.9/10/2024