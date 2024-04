T.C. NAZİLLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 / 00:01

Dosya No : 2020/221 Esas Tutuklu

İ L AN

T.C NAZİLLİ

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2022/1154

KARAR NO: :2023/1506

MAĞDUR :MEHMET UZUNOĞLU, Necip ve Sevgi oğlu, 10/09/1989 NAZİLLİ doğumlu. TC Kimlik No:29437131088

SANIK :SHOHSANAM YUSUFJONOVA, Yusufjon Kızı ve Safiya kızı, 16/12/2000 ÖZBEKİSTAN doğumlu. TC Kimlik No:99036770810

SUÇ : İftira

SUÇ TARİHİ : 23/07/2022

SUÇ YERİ : AYDIN/NAZİLLİ

KARAR TARİHİ : 06/12/2023

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı olan sanık hakkında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının 2022/3164 Esas sayılı iddianamesi ile İftira suçundan mahkememize kamu davası açılmış olup, yapılan yargılama sonunda mahkememizin 06/12/2023 tarih, 2022/1154 Esas, 2023/1506 Karar sayılı ilam ile sanık Shohsanam Yusufjonova hakkında beraat kararı verilmiş olup, mahkememizce sanığa hiçbir şekilde ulaşılamadığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan sureti ile sanığa tebliğine karar verilmiştir.

İş bu karar, gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 7 gün içerisinde sanık veya yasal temsilcisinin kararı veren mahkemeye veya en yakın adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek suretiyle veya zabıt katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurulabileceği ihtaren ilanen tebliğ olunur. 16/04/2024