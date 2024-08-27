T.C. Niğde 1.Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. NİĞDE 1.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/1535 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, davalı Murat Aydoğan'ın tespit edilenadreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle bilirkişi raporları ekliduruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Köyü 285 parsel, 291 parsel, 512 Ada 5 parsel, 512 Ada 6 parsel, 512 Ada 7 parsel, 513 Ada 9 parsel ve 1208 parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, mahkememizce yapılan keşif sonrası bilirkişiler tarafından verilen raporlarda; "Dava konusu taşınmazın yüzölçümü, kullanım durumu, hissedar adedi ve hisse oranları dikkate alındığında ivazlı veya ivazsız olarak hissedarlara taksimi mümkün değildir. Ortaklığın Satış Yolu ile giderilmesi kanaatindeyiz. " şeklinde rapor verilmiş olup "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞIhususu ilanen tebliğ olunur.

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